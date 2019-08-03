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Число погибших от взрыва на базе ВВС в Сирии превысило 20 человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
На базе сирийских ВВС в Шайрате (провинция Хомс) при транспортировке боеприпасов произошел взрыв.
Причиной случившегося могла стать «техническая ошибка» при перемещении снарядов с истекшим сроком хранения, передает РИА «Новости».
Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на данные правозащитников не исключает, что в Шайрате была предпринята попытка диверсии.
По информации телеканала «Аль-Алям», число погибших превысило на данный момент 20 человек, среди них есть офицеры. Многие находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.
Сирийская авиабаза в провинции Хомс считается крупнейшей в стране. Именно по этому аэродрому в 2017 году нанесли ракетный удар ВМС США. Вашингтон тогда возложил ответственность за предполагаемую химатаку в городе Хан-Шейхун на сирийские правительственные войска.
Министерство обороны России опубликовало видео точечных ударов по позициям террористических группировок в Сирии.
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Происшествия , Армия , Войска , Министерство обороны , РИА Новости , Сирия , Хомс
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