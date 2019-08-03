В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

По его словам, инцидент произошел около трех часов ночи по местному времени (01:00 мск) в субботу, 3 августа, неподалеку от Play Cafe на улице Пичугина.

В полиции изданию подтвердили данные о потасовке, уточнив, что в кафе произошел бытовой конфликт.

«У нас нет информации, что в нем участвовали сотрудники силовых структур», — отметила врио руководителя пресс-службы регионального управления МВД Анжелика Полунина.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка и делом также занимается Следственный комитет России

В феврале стало известно, что подполковник ФСБ пострадал от рук неизвестных в центре Москвы. Сообщалось, что сначала злоумышленники бросили бутылку в служебный автомобиль Skoda, за рулем которого находился старший оперуполномоченный по особо важным делам управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы), подполковник ФСБ. Затем они напали на офицера и избили его.