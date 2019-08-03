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В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, пишет URA.RU.
По его словам, инцидент произошел около трех часов ночи по местному времени (01:00 мск) в субботу, 3 августа, неподалеку от Play Cafe на улице Пичугина.
В полиции изданию подтвердили данные о потасовке, уточнив, что в кафе произошел бытовой конфликт.
«У нас нет информации, что в нем участвовали сотрудники силовых структур», — отметила врио руководителя пресс-службы регионального управления МВД Анжелика Полунина.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка и делом также занимается Следственный комитет России.
В феврале стало известно, что подполковник ФСБ пострадал от рук неизвестных в центре Москвы. Сообщалось, что сначала злоумышленники бросили бутылку в служебный автомобиль Skoda, за рулем которого находился старший оперуполномоченный по особо важным делам управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы), подполковник ФСБ. Затем они напали на офицера и избили его.
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Комментарии29
Происшествия , ФСБ , СКР , МВД , РИА Ura.ru , Курган
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