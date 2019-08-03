Крыша строящегося ангара обрушилась в Шереметьево

Рухнул каркас крыши у строящегося ангара возле терминала D в московском аэропорту Шереметьево . Информацию передали «360» в пресс-службе воздушной гавани.

«Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта — ангара для воздушных судов», — рассказали в аэропорте.

Металлические балки не выдержали нагрузки и прогнулись. Именно из-за этого утром 3 августа случилось ЧП. Рабочие пока не могут убрать разрушенную конструкцию.

Ангар находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля. По предварительным данным, никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Ангар возводят на территории западного сектора «Шереметьево-1». Он предназначен для технического обслуживания воздушных судов типа Boeing-777. Площадь будущего ангара — 15 тысяч квадратных метров.

Помещение включит секцию для техобслуживания самолетов с карманом для ангарных ворот и пристройку с офисами и диспетчерской службой. В состав объектов ангарного комплекса также входят навес для стоянки спецтранспорта, компрессорная, насосная станция пожаротушения, два резервуара противопожарного запаса воды, а также две трансформаторные подстанции с дизель-генераторами, инженерные коммуникации и сооружения.