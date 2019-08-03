Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крыша строящегося ангара обрушилась в Шереметьево 

360tv.ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рухнул каркас крыши у строящегося ангара возле терминала D в московском аэропорту Шереметьево. Информацию передали «360» в пресс-службе воздушной гавани.
«Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта — ангара для воздушных судов», — рассказали в аэропорте.
Металлические балки не выдержали нагрузки и прогнулись. Именно из-за этого утром 3 августа случилось ЧП. Рабочие пока не могут убрать разрушенную конструкцию.
Ангар находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля. По предварительным данным, никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.
Ангар возводят на территории западного сектора «Шереметьево-1». Он предназначен для технического обслуживания воздушных судов типа Boeing-777. Площадь будущего ангара — 15 тысяч квадратных метров.
Помещение включит секцию для техобслуживания самолетов с карманом для ангарных ворот и пристройку с офисами и диспетчерской службой. В состав объектов ангарного комплекса также входят навес для стоянки спецтранспорта, компрессорная, насосная станция пожаротушения, два резервуара противопожарного запаса воды, а также две трансформаторные подстанции с дизель-генераторами, инженерные коммуникации и сооружения.
360tv.ru: последние новости
Группа владимирских террористов планировала напасть на войсковую часть Эксперты связали гибель десятков россиян на отдыхе в Турции с системой «все включено» Дым от сибирских пожаров накрыл США и Канаду
Комментарии1
Происшествия , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву194
В московском ресторане нашли труп из 1990-х2
«Есть угроза соседним зданиям»: ЧП в Москве47
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского3
Трамп может вмешаться в ситуацию в Донбассе236
Видео
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
00:50
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву
Общество Статьи
01:15
«Без вас здесь, мужики, не разберемся»
Политика
00:45
Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса
Оружие Армия
01:12
«Как можешь женщину бить»: драка россиян в Турции
Происшествия Катастрофы
01:23
РФ показала уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Армия Ближний Восток
00:14
Rammstein «зажег» стадион в Петербурге. Жители испугались.
Шоу-бизнес
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение