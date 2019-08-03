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Травмировавшего росгвардейца на митинге в Москве задержали 

Рамблер + ещё 29 10 минут назад
В Москве задержали уличного активиста, напавшего на сотрудника Росгвардии. Нападение произошло на Пушкинской площади, во время несанкционированной акции, сообщает сайт Росгвардии.
По данным Росгвардии, военнослужащий получил травму и был госпитализирован после «противоправных действий» манифестанта.
«Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его. Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован бригадой скорой помощи», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД заявили, что в несанкционированном митинге в центре Москвы участвовали 1500 человек, за правонарушения было задержано около 600 человек.
В столице 3 августа состоялась несанкционированная акция оппозиции, посвященная «честным выборам» в Мосгордуму.
Оппозиционеры вышли на площадь, возмутившись действиями избиркома, который отказался регистрировать их кандидатами на выборах в городской парламент. В избиркоме мотивировали решение серьезными нарушениями при сборе подписей. Там заявили, что подписи собирались при помощи «мертвых душ», неверных паспортных данных и прочих фальсификаций. При этом наравне с оппозиционерами в регистрации было отказано представителям «Единой России» и других партий, которые также допустили нарушения в подписных листах.
Росгвардия — военизированная федеральная служба, созданная в 2016 году на базе Внутренних войск, а также ОМОНа и Управления вневедомственной охраны, ранее входивших в МВД.
Комментарии17
Происшествия , Другое , Мосгордума , Единая Россия , МВД , Москва
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