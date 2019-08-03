«Как можешь женщину бить»: драка россиян в Турции

Видео драки россиян на борту самолета, вылетавшего из Стамбула в Екатеринбург, попало в сеть.
Как сообщает E1.RU, конфликт спровоцировала одна из пассажирок во время рассадки по местам. Она ударила севшего рядом мужчину, тот ударил её по лицу в ответ.
За женщину заступился другой пассажир. В итоге дерущихся разнимали пять человек.
Причина конфликта непонятна. На видео один из дерущихся мужчин кричит другому: «Ты как можешь женщину бить? Ты где находишься?»
В итоге никто из троих участников конфликта в Екатеринбург не полетел: всех их сняли с рейса. Вылет самолёта задержали на 45 минут.