«Как можешь женщину бить»: драка россиян в Турции

«Как можешь женщину бить»: россияне подрались в самолете в Турции

Видео драки россиян на борту самолета, вылетавшего из Стамбула Екатеринбург , попало в сеть.

Как сообщает E1.RU, конфликт спровоцировала одна из пассажирок во время рассадки по местам. Она ударила севшего рядом мужчину, тот ударил её по лицу в ответ.

За женщину заступился другой пассажир. В итоге дерущихся разнимали пять человек.

Причина конфликта непонятна. На видео один из дерущихся мужчин кричит другому: «Ты как можешь женщину бить? Ты где находишься?»

В итоге никто из троих участников конфликта в Екатеринбург не полетел: всех их сняли с рейса. Вылет самолёта задержали на 45 минут.