Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мешали работать. Британка убила малолетних детей 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
23-летняя британка убила своих малолетних дочерей, потому что они мешали ей заниматься проституцией. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.
Женщина расправилась с двумя своими детьми с разницей в три недели. Полиция заподозрила неладное лишь во второй раз, когда при осмотре тела врачи обратили внимание, что смерть наступила гораздо раньше, чем об этом заявила мать ребенка.
Свидетели на суде рассказали, что на похоронах обеих дочерей женщина смеялась.
Также следствие выяснило, что в день смерти старшего ребенка женщина вела в соцсетях переписку интимного характера и предлагала секс-услуги за деньги. Кроме того, женщина читала в интернете о способах убийства.
На суде обвиняемая призналась в содеянном и заявила, что ни о чем не жалеет. По ее словам, дети мешали ей работать.
Отец убитых девочек заявил, что неоднократно обращался в органы опеки с просьбой забрать детей, однако его ходатайства отклоняли.
«Я не знаю, как я буду жить, потому что мне незачем жить. Может быть, если бы социальные службы прислушались ко мне, они все еще были бы живы», — сказал он на суде.
Комментарии1
Происшествия , В мире , Европа , Криминал , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обратилась к Турции с жестким требованием15
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса240
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил50
Путин упростил украинцам жизнь в России46
Лжепринцесса обокрала ювелирный магазин5
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
00:37
Россия обратилась к Турции с жестким требованием
Политика
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение