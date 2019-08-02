Мешали работать. Британка убила малолетних детей

23-летняя британка убила своих малолетних дочерей, потому что они мешали ей заниматься проституцией. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Женщина расправилась с двумя своими детьми с разницей в три недели. Полиция заподозрила неладное лишь во второй раз, когда при осмотре тела врачи обратили внимание, что смерть наступила гораздо раньше, чем об этом заявила мать ребенка.

Свидетели на суде рассказали, что на похоронах обеих дочерей женщина смеялась.

Также следствие выяснило, что в день смерти старшего ребенка женщина вела в соцсетях переписку интимного характера и предлагала секс-услуги за деньги. Кроме того, женщина читала в интернете о способах убийства.

На суде обвиняемая призналась в содеянном и заявила, что ни о чем не жалеет. По ее словам, дети мешали ей работать.

Отец убитых девочек заявил, что неоднократно обращался в органы опеки с просьбой забрать детей, однако его ходатайства отклоняли.