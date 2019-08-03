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В Приамурье запретили продажу алкоголя в зоне паводка 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В связи с прохождением паводка по территории региона власти Амурской области установили запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах зон чрезвычайной ситуации.
Как сообщается на портале правительства Примамурья, нельзя продавать алкоголь на всей территории Мазановского и Селемджинского районов, в нескольких селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также на отдельных улицах городов Белогорск и Свободный.
Под запрет попадают все виды алкогольных напитков, включая пиво. Ограничительные меры будут действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации.
За нарушение постановления предполагаются крупные административные штрафы — до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч для юридических.
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Происшествия , Катастрофы , Амурская Область
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