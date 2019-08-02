Адвокат арестованного за разбой офицера ФСБ подверглась нападению

Женщина рассказала изданию, что пришла СИЗО-1 («Матросская тишина») по делу другого своего подзащитного — одного из братьев-хакеров Дмитрия Попелыша по делу о кибермошенничестве. Следователь сообщил ей о намерении взять с нее подписку о неразглашении материалов дела. Но она ему отказала.

«Следователь подошел сзади, и неожиданно вывернув назад мне правую руку, вырвал ручку, выхватил документ. Я не сопротивлялась, так как находилась в тот момент просто в оцепенении. Это было настоящее нападение», — рассказала Добросельская.

По ее словам, она отправилась в травмпункт, где ей диагностировали растяжение связочного аппарата правого лучезапястного сустава.

Адвокат расценила нападение следователя как попытку вывести ее из дела. Она должна 5 августа представлять защиту офицера ФСБ Урусова в Московском гарнизонном военном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения.

1 августа сообщалось, что отец другого фигуранта дела о разбое — налоговика Дмитрия Чиквина написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовиков, которые проводили обыск в его доме.

По словам Чиквина-старшего, он получил черепно-мозговую травму после удара правоохранителя.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. В числе арестованных бойцы спецгруппы «Альфа» и сотрудники управления «К» ФСБ. Их подозревают в налете на банк «Металлург» . под видом оперативных мероприятий.

Потерпевшим является безработный житель Москвы, у которого силовики отобрали 136,5 миллиона рублей.