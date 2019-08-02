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Адвокат арестованного за разбой офицера ФСБ подверглась нападению 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Ирина Добросельская, защищающая одного из фигурантов дела о разбойном нападении на банк — бойца спецподразделения «Альфа» ФСБ Владимира Урусова, стала жертвой нападения в стенах следственного изолятора. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала изданию, что пришла СИЗО-1 («Матросская тишина») по делу другого своего подзащитного — одного из братьев-хакеров Дмитрия Попелыша по делу о кибермошенничестве. Следователь сообщил ей о намерении взять с нее подписку о неразглашении материалов дела. Но она ему отказала.
«Следователь подошел сзади, и неожиданно вывернув назад мне правую руку, вырвал ручку, выхватил документ. Я не сопротивлялась, так как находилась в тот момент просто в оцепенении. Это было настоящее нападение», — рассказала Добросельская.
По ее словам, она отправилась в травмпункт, где ей диагностировали растяжение связочного аппарата правого лучезапястного сустава.
Адвокат расценила нападение следователя как попытку вывести ее из дела. Она должна 5 августа представлять защиту офицера ФСБ Урусова в Московском гарнизонном военном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения.
1 августа сообщалось, что отец другого фигуранта дела о разбое — налоговика Дмитрия Чиквина написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовиков, которые проводили обыск в его доме.
По словам Чиквина-старшего, он получил черепно-мозговую травму после удара правоохранителя.
5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. В числе арестованных бойцы спецгруппы «Альфа» и сотрудники управления «К» ФСБ. Их подозревают в налете на банк «Металлург». под видом оперативных мероприятий.
Потерпевшим является безработный житель Москвы, у которого силовики отобрали 136,5 миллиона рублей.
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Происшествия , Владимир Урусов , ФСБ , КБ "Металлург" , ФСИН , Московский комсомолец
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