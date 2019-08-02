Десятки тысяч мёртвых рыб обнаружили в одном из озёр Финляндии

Сотрудники администрации общины Рауталампи в провинции Северное Саво, Финляндия , обнаружили в местном озере множество мёртвых рыб. По данным Департамента спасения региона, количество трупов исчисляется десятками тысяч.

Глава Рауталампи Ану Сеппонен призвала местных жителей избегать купания в озере. Чиновник также запретила употреблять озёрную рыбу в пищу и использовать её в качестве корма для животных.

Эксперты взяли пробы воды из озера, однако выявить причину смерти рыб не удалось. Образцы отправили в лабораторию в центре Северного Саво. Туда же послали несколько мёртвых особей, сообщает Savon Sanomat.

Ранее News.ru писал, что пожар на складе Jim Beam на востоке США обернулся массовой гибелью рыбы после того, как несгоревший виски попал в реку Кентукки. Протяжённость алкогольного пятна на поверхности водоёма достигла около 37 км.