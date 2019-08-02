«Мимо пройду»: как россияне помогают упавшим на рельсы 

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Если бы на ваших глазах человек упал на рельсы в метро, что бы вы сделали?
51% респондентов стали бы лично оказывать помощь, вытаскивая человека из опасной зоны.
33% опрошенных просили бы других оказать помощь, поскольку сами боялись бы упасть.
13% россиян просто стояли бы и наблюдали за происходящим.
А 3% респондентов мимо бы прошли.
Всего в опросе приняли участие 5 450 человек.
В четверг молодой мужчина погиб под поездом московского метро.
Как сообщили в пресс-службе УВД на метрополитене, москвичу было 24 года. Он упал с платформы станции "Бульвар Дмитрия Донского" под прибывающий состав около 7:55. Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека.
По факту гибели пассажира организована проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.