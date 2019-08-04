В селе Усть-Ивановка эвакуируют население из-за угрозы разрушения дамбы

Эвакуация населения началась в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области , где возникла вероятность разрушения дамбы, сдерживающей воду в реке Зее, сообщается в воскресенье на странице района в Instagram.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями, сложная паводковая обстановка сохраняется. На 4 августа в Приамурье подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов, 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей.

"В результате проливного дождя в селе Усть-Ивановка возникла вероятность разрушения дамбы. Дамба сдерживает уровень воды 2 м, в случае прорыва возможно затопление некоторых улиц. В 21:00 (15:00 мск) 3 августа было принято решение объявить эвакуацию населения из зоны возможного подтопления — с улиц Военной, Садовой, Связистов и Спортивной. 5 детей вывезли родственники в Благовещенск", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 45 граждан эвакуировались в областной центр самостоятельно. В ночь на 4 августа в пункты временного размещения (ПВР) села Волково доставили 5 пожилых женщин из села Усть— Ивановка, чьи дома попали в зону возможного затопления. На 07:30 (01:30 мск) 4 августа всех эвакуированных забрали родственники, на данный момент в ПВР людей нет.