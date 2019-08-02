Россиянина отправили в тюрьму за продажу воображаемых квартир

В Краснодаре лжезастройщика, похитившего у граждан свыше 22 миллионов рублей, приговорили к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Мужчина обманул 21 покупателя жилья — он торговал квартирами в доме, строить который даже не собирался. При этом аферист активно создавал видимость деятельности: демонстрировал территорию, на которой будет возводиться объект, размещал в СМИ соответствующую рекламу, организовывал якобы строительные работы.

Как выяснило следствие, краснодарец изначально знал, что у него не было ни финансовых, ни правовых возможностей построить дом. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и отправил его в тюрьму на шесть лет и шесть месяцев. Кроме того, ему придется выплатить в казну штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее в 2018 году схожее мошенничество было раскрыто в Сочи: 59-летний местный житель нелегально построил многоквартирный дом и продал в нем 38 квартир. Таким образом он выручил более 95 миллионов рублей. При этом мужчина не зарегистрировался ни в качестве застройщика, ни даже как индивидуальный предприниматель.