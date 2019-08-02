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ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Участники террористической ячейки, готовившиеся к нападению на воинскую часть, задержаны во Владимирской области, сообщает УФСБ по Владимирской области.
По данным ведомства, деятельность террористической ячейки пресечена сотрудниками управлений ФСБ России по Владимирской области и Рязанской области. Руководителем ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения.
"Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны", — говорится в сообщении ведомства.
Следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
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Происшествия , ФСБ , Владимирская Область
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