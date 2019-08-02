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Источник: напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, напавший на полицейских в четверг вечером в Сургуте, был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС, в момент инцидента, по предварительным данным, он находился в отпуске. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа.
"Он был работником территориального подразделения ГУ МЧС в Сургуте. Работал в местной пожарной части № 11. В момент нападения, по предварительным данным, находился в отпуске", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС не стали комментировать данную информацию. В УМВД и региональном управлении СК РФ также отказались от комментариев.
Вечером в четверг в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Прибывшие по вызову полицейские попытались его задержать, он оказал сопротивление, нанеся сотруднику патрульно-постовой службы УМВД России по Сургуту Ильмиру Ханову смертельные ножевые ранения и ранив второго, младшего лейтенанта полиции Александра Царегородцева. Раненый полицейский застрелил нападавшего из табельного оружия.
По данным регионального управления СК, нападавший — 37 летний мужчина — в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Раненый полицейский госпитализирован, его жизнь вне опасности.
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Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Сургут
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