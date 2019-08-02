Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе

Три пьяные подруги из Уфы вышли из бара, станцевали на крыше автомобиля, сели за руль и поехали по улицам города. Сотрудники ГИБДД на одном из постов попытались остановить подозрительную машину, но женщины просто проехали мимо, после чего началась погоня.

Женщина за рулем была пьяная, да еще не имела водительского удостоверения. Весь процесс подруги в прямом эфире выкладывали в Инстаграм. Чем закончилась погоня смотрите в видео.

За управление ТС без прав согласно статье 12.3 КоАП предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, а согласно положению той же статьи дело вообще может ограничиться предупреждением. Однако дальнейшее управление транспортным средством без водительского удостоверения невозможно. Более того, статья 27.13 предусматривает необходимость задержания ТС до устранения причины задержания.

За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения согласно статье 12.8 КоАП наказанием является лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.

Согласно отчету ГИБДД за 2018 год в России в результате ДТП погибло 16.4 тысячи человек