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Пьяные девушки пытались уехать от полиции в Уфе 

Рамблер 25 минут назад
Три пьяные подруги из Уфы вышли из бара, станцевали на крыше автомобиля, сели за руль и поехали по улицам города. Сотрудники ГИБДД на одном из постов попытались остановить подозрительную машину, но девушки просто проехали мимо, после чего началась погоня.
Девушка за рулем была пьяная, да еще не имела водительского удостоверения. Весь процесс девушки в прямом эфире выкладывали в Инстаграм. Чем закончилась погоня смотрите в видео.
За управление ТС без прав согласно статье 12.3 КоАП предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, а согласно положению той же статьи дело вообще может ограничиться предупреждением. Однако дальнейшее управление транспортным средством без водительского удостоверения невозможно. Более того, статья 27.13 предусматривает необходимость задержания ТС до устранения причины задержания.
За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения согласно статье 12.8 КоАП наказанием является лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.
Согласно отчету ГИБДД за 2018 год в России в результате ДТП погибло 16.4 тысячи человек
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Происшествия , Видео , ГИБДД , Уфа
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