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Неудавшийся ремонт: коммунальщики пострадали при проведении работ 

Мир24 28 минут назад
Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий
В грузинском городе Зугдиди двое сотрудников коммунальных служб едва избежали трагедии в разгар своей рабочей смены. Во время планового ремонта водопровода произошло обрушение опорной конструкции, а вслед за этим осыпалась земля, в результате мужчины оказались в ловушке, передает «МИР 24».
Спасти работников помогла решительность местных жителей. Они моментально отреагировали на крики о помощи. «Я возвращалась домой. Услышала крики. Сразу набрала экстренный номер. К счастью, ребят вывели. Живы. Это большое счастье», — рассказала местная жительница Лаура Джомидава.
Скорая помощь и спасатели прибыли на место сразу, но вызволить рабочих из западни долго не получалось, пришлось вызывать спецтехнику. Пострадавшие провели под завалами около 40 минут, а затем были доставлены в больницу. После осмотра медики зафиксировали у них незначительные ушибы.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье «Нарушение норм безопасности труда».
Накануне сообщалось, что рабочий упал в ванну с соляной кислотой в Курганской области. Инцидент произошел на Шадринском заводе металлоконструкций. Мужчину срочно госпитализировали в районную больницу. Врачи комментировать состояние пациента отказались. Руководство предприятия, сославшись на большую занятость, рассказывать подробности несчастного случая, тоже не стало.
По неофициальной информации, соляная кислота была слабой концентрации, поэтому с мужчиной все относительно в порядке, якобы он отделался легким испугом.
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Происшествия , Зугдиди
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