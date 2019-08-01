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Дожди не спасут российские леса от пожаров 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: ФБУ «Авиалесоохрана» / РИА Новости
Руководитель Гидрометцентра «Фобос» Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что дожди не смогут потушить пожары в Сибири.
По его словам, интенсивность осадков будет недостаточной, чтобы повлиять на ситуацию. Кроме того, как рассказал Вильфанд, продукты горения, которые являются центром конденсации водяных паров, относит в сторону ветром, из-за осадки не выпадают непосредственно над горящими лесами.
Президент России Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны задействовать технику для тушения пожаров. Военные намерены справиться с возгораниями меньше, чем за неделю. Всего в тушении пожаров задействованы 2,7 тысячи человек и 390 единиц техники.
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании в Чите, что поджог лесов в Сибири мог быть умышленным. Он приказал Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверки до 1 ноября. По мнению премьер-министра, леса могли поджечь, чтобы скрыть следы их незаконной вырубки.
Из-за лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии ввели режим ЧС.
Смог от пожаров уже накрыл города в Сибири, Забайкалье, Казахстане и Монголии
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Происшествия , Пожары , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Роман Вильфанд , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
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