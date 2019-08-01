Дело об убийстве ЛГБТ-активистки: задержан новый подозреваемый

Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый по делу об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой . Им оказался 29-летний местный житель, который уже сознался в том, что зарезал женщину в ходе внезапно возникшего конфликта. Ранее знакомые Григорьевой заявляли, что она не раз обращалась в полицию, поскольку получала угрозы в свой адрес. В правоохранительных органах сообщили, что все заявления погибшей рассматривались в законном порядке.

В Санкт-Петербурге следователи задержали второго подозреваемого в убийстве 40-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Ранее по подозрению в убийстве был задержан 38-летний уроженец Киргизии Даврон Мухамедов, имеющий судимость за хулиганство. Мужчина был приятелем Григорьевой. 26 июля Московский районный суд Петербурга арестовал его до 21 сентября. Помимо убийства Мухамедову также предъявили обвинение в грабеже. По версии следствия, в июле этого года он напал на своего знакомого и похитил у него деньги с ценными вещами.

По данным СК РФ, на допросе Мухамедов заявил, что к преступлению причастен 29-летний молодой человек. «Во время следственных действий 38-летний подозреваемый признался в том, что ограбил своего знакомого, а также рассказал, кто на самом деле убил Елену», — сообщили в следственном комитете Петербурга.

После того, как полученная информация подтвердилась, правоохранители задержали подозреваемого в преступлении местного жителя. По версии следствия, в ночь убийства с 20 на 21 июля Елена Григорьева употребляла алкоголь в компании Мухамедова, после чего отправилась в другую квартиру. Выпив там, она встретилась с еще одним своим приятелем, который сейчас является главным подозреваемым. Друзья сидели у дома на Пулковской улице, где позднее обнаружили тело Григорьевой.

Во время совместного распития алкоголя женщина и ее знакомый поссорились. Мужчина вскипел и стал избивать ее, а затем достал нож и нанес жертве восемь ранений по спине и лицу, полагает следствие. После убийства подозреваемый якобы сбежал, выкинув нож в кусты недалеко от своего дома.

Правоохранители допросили предполагаемого злоумышленника, он уже признался в убийстве. Следователи продолжают собирать доказательную базу.

Как выяснилось, мужчина имеет судимость за продажу наркотиков. В начале июля Московский районный суд признал его виновным в хранении психотропных веществ и отправил на исправительные работы.

Ранее друзья активистки рассказали, что за несколько месяцев до ее убийства женщина обратилась в полицию по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из ее знакомых.

«Лены больше нет, а прожила она совсем не так много. В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Были ли эти нападения, угрозы и теперь убийство связаны с ее политическими взглядами, которые менялись от националистических до праволиберальных и ЛГБТ, с ее несомненно активной жизненной позицией, характером и стилем поведения — абсолютно не важно. У каждого человека есть право на жизнь», — написал в своем фейсбуке правозащитник Динар Идрисов.

В полиции Санкт-Петербурга сообщили, что все обращения активистки проверялись правоохранителями, по ним выносили законные решения. При этом все они касались конфликтов на бытовой почве с участием знакомых потерпевшей. Ни одно из них не было связано с возможными угрозами ее жизни, утверждают в ведомстве.

Елена Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода. Женщина принимала активное участие в социальной жизни культурной столицы, появляясь практически на всех митингах и акциях, в том числе на демонстрациях против пенсионной реформы, Марше матерей, акциях в защиту крымских татар и протестах против войн. СМИ со ссылкой на ее соцсети и знакомых сообщают, что изначально Григорьева придерживалась националистических взглядов, однако в последнее время пришла к праволиберальным идеям. Периодически женщину задерживали на несогласованных митингах, после чего она публиковала в своих соцсетях фотографии из отделений полиции.

В начале нынешнего года Григорьева совершила каминг-аут, заявив, что является бисексуалкой, и стала публиковать фотографии, на которых она целуется с женщинами. По словам ее знакомых, именно после этого женщина стала получать угрозы.

Тем не менее, по предварительной версии, убийство Григорьевой не связано с социальной, расовой или еще какой-либо ненавистью, а было совершено в результате бытового конфликта. Известно, что у Григорьевой осталась совершеннолетняя дочь.