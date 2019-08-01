Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавших в Белом море туристов нашли живыми и здоровыми 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Группу туристов, пропавшую в Белом море, обнаружили живыми. В медицинской помощи они не нуждаются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.
В управлении МЧС по Архангельской области уточнили, что потерявшиеся туристы обнаружены на острове Кондостров.
Группа из десяти туристов, в составе которой был 15-летний подросток, отправились в Карелию из Петербурга. Группа не регистрировалась в республиканском МЧС. На их поиски из Петербурга был направлен вертолет со спасателями.
30 июля яхта "Крейсер", на борту которой находились шесть человек, потеряла ход в Белом море. Судно шло к Новой Земле.
Москва24: последние новости
Дым от пожаров в Сибири добрался до США и Канады Почему десятки российских туристов гибнут в Турции Таможенники изъяли незаконно перевезенных в багаже котят леопарда
Происшествия , МЧС , Интерфакс , Архангельская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о новом ракетном пуске в КНДР
«Порошенко — торпеда, „топившая“ Минские соглашения»3
В Идлибе договорились о мире1
Убийство ЛГБТ-активистки: задержан новый подозреваемый8
В Москве согласовали 100-тысячный митинг147
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение