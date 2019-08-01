Орудовавший через Tinder насильник-нарцисс получил срок

Проживающий в австралийском Мельбурне 33-летний Рату Бос (Ratu Bose) был признан виновным в изнасиловании двух женщин и нападении на одну из них, его приговорили к 12,5 годам тюрьмы, сообщает News.com.au.

Преступник, используя фальшивые данные о себе, встречался с девушками через приложение для знакомств Tinder и совершал насильственные действия. Позднее он был пойман полицией и находился под стражей.

По данным гособвинения, c апреля 2016-го по январь 2017 года Бос встретился с несколькими девушками через Tinder, совершив три изнасилования и одно нападение.

Мужчина утверждал в разговорах с психологом и адвокатом, что работал заместителем шеф-повара в пятизвездочном швейцарском отеле, что его отец высокопоставленный сотрудник правительства Фиджи, а мать работает в ООН . Однако, как сообщает The Age, суд поставил под сомнение правдивость утверждений Боса.

Психолог сообщил, что преступник страдает от нарциссического расстройства личности, из-за которого считает себя особенным по сравнению с другими людьми.

Бос так и не признал вину в содеянном. Он уже провел в тюрьме за время судебного разбирательства чуть больше двух лет (859 дней) и должен будет провести в сумме не менее девяти, прежде чем получит возможность просить об условно-досрочном освобождении.