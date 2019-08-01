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Пропавшие в Белом море туристы найдены 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Найдена пропавшая группа петербургских туристов, вышедших на байдарках в Онежскую губу Белого моря, сообщил глава администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» Алексей Уханов.
«Нашлась группа туристическая, ее на вертолет посадили, сейчас везут в [населенный пункт] Сумский Посад — у них там свой автотранспорт личный», — сказал Уханов, передает ТАСС.
Напомним, в последний раз туристов видели 24 июля. Родственники пропавших сообщали, что путешественники пережидают непогоду на одном из островов в Белом море.
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