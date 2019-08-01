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В Париже двухметровый удав выполз из вивария 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Фото: © Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris
Двухметровый удав выполз из своего вивария, сотрудники пожарной службы Парижа вернули его обратно, сообщается на сайте ведомства.
"Вчера вечером, около 23.00 (00.00 мск — ред.), пожарные Парижа в пятом округе приняли участие в спасении удава, покинувшего свой виварий", — говорится в заявлении, размещенном на сайте службы. Пожарные охраняли зону, где удав выполз наружу. В это время два специалиста по взаимодействию с опасными животными перенесли его на место в "полной безопасности".
Радиостанция France Bleu сообщает, что соседи, которые должны были наблюдать за удавом на время отсутствия его хозяина, обнаружили, что он пропал. Они немедленно сообщили о пропаже змеи пожарным, которые отправились на место происшествия. Также была вызвана полиция.
Оказалось, что удав свернулся на батарее позади своего "дома". Пожарные добавили, что "он был больше напуган, чем все остальное".
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