В Санкт-Петербурге эвакуировали сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в связи с обнаружением двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обнаружены два баллона с фосгеном. Эвакуированы 200 человек», — заявил источник.
При этом в институте химии при вузе подтвердили, что из здания были эвакуированы люди. Отмечается, что во время ежедневного обхода территории были найдены бесхозные предметы неизвестного происхождения.
В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.