Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: из вуза в Петербурге эвакуировали 200 человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге эвакуировали сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в связи с обнаружением двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обнаружены два баллона с фосгеном. Эвакуированы 200 человек», — заявил источник.
При этом в институте химии при вузе подтвердили, что из здания были эвакуированы люди. Отмечается, что во время ежедневного обхода территории были найдены бесхозные предметы неизвестного происхождения.
В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.
RT на русском: последние новости
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае Адвокат: в деле об изнасиловании в Уфе не нашли биологических следов Следствие сообщило детали подготовки теракта в Татарстане
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены пропавшие в Белом море туристы
«Это попытка повторить 1991 год»53
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Сибири11
«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова9
Ефремов обратился к главе МВД73
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение