Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США 

Дым от масштабных лесных пожаров в Сибири распространился на Аляску и западное побережье Канады. Об этом проинформировало НАСА, опубликовав данные спутниковых снимков.
По мнению специалиста по атмосфере Центра космических полетов имени Годдарда Колина Сефтора, которое приводится на сайте НАСА, дым от пожаров в Сибири виден над Аляской, где он, возможно смешался с дымом от местных пожаров.
«Дым от сибирских пожаров теперь можно увидеть и на западном побережье Канады (и над восточной частью Тихого океана), а также над Ванкувером и Сиэтлом», — пояснил Колин Сефтор.
По данным «Авиалесоохраны» на 0.00 1 августа, на труднодоступных и удаленных землях находятся под постоянным наблюдением находятся 318 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем — 2 955 467 га. Но этим очагам возгорания принято решение прекратить работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При этом, по данным ведомства, режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в муниципальных районах Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия