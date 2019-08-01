Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США

Дым от масштабных лесных пожаров в Сибири распространился на Аляску и западное побережье Канады . Об этом проинформировало НАСА, опубликовав данные спутниковых снимков.

По мнению специалиста по атмосфере Центра космических полетов имени Годдарда Колина Сефтора, которое приводится на сайте НАСА, дым от пожаров в Сибири виден над Аляской, где он, возможно смешался с дымом от местных пожаров.

«Дым от сибирских пожаров теперь можно увидеть и на западном побережье Канады (и над восточной частью Тихого океана), а также над Ванкувером и Сиэтлом», — пояснил Колин Сефтор.

По данным «Авиалесоохраны» на 0.00 1 августа, на труднодоступных и удаленных землях находятся под постоянным наблюдением находятся 318 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем — 2 955 467 га. Но этим очагам возгорания принято решение прекратить работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При этом, по данным ведомства, режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в муниципальных районах Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия