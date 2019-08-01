Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области , удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана . Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства по спорту Архангельской области.

Дроздов был удостоен почетного звания "Снежный барс" за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и пик Корженевской.

"Уроженец Северодвинска, житель Тюмени, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана. Это произошло 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на Бодхона по маршруту Житенева 6А в результате обвала участка рельефа", — рассказали в пресс-службе.