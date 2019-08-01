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Российский альпинист погиб в горах Таджикистана 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: CC0 / FYA /
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства по спорту Архангельской области.
Дроздов был удостоен почетного звания "Снежный барс" за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и пик Корженевской.
"Уроженец Северодвинска, житель Тюмени, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана. Это произошло 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на Бодхона по маршруту Житенева 6А в результате обвала участка рельефа", — рассказали в пресс-службе.
В восхождении он участвовал с альпинистами из Архангельской области Дмитрием Чернышевым, Дмитрием Шпилевым, Михаилом Носенко. Они доставили тело Дроздова в Душанбе. Группа занимается оформлением документов для организации перевозки тела на родину — в Северодвинск Архангельской области.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Чернышев , Архангельская Область , Таджикистан
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