В Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за паводка

Власти Еврейской автономной области ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, который достиг территории области, сообщает правительство ЕАО.

"На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Еврейской автономной области принято решение ввести на территории региона режим "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов подготовлены к действию при ЧС. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы, при необходимости их установят. Проводится информирование населения. В муниципальных районах работают комиссии по оценке возможного причинения ущерба имуществу граждан.

По информации регионального главка МЧС, гребень паводка уже достиг села Пашково на территории ЕАО. Там дежурит группа спасателей МЧС

Сообщается также, что за прошедшие сутки в ЕАО отмечается рост уровня Амура на 28-58 сантиметров с выходом воды на пойму у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское. У населенного пункта Нагибово уровень воды достиг отметок неблагоприятного явления и превышает их на 66 сантиметров.