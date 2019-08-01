Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири 

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Сибири.
Госкорпорация следит за чрезвычайными ситуациями при помощи российской орбитальной группировки. Снимки со спутника опубликованы на сайте Роскосмоса.
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb
В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa— РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 августа 2019 г.
Научный центр следит за ситуацией в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.
Специалисты передали в МЧС данные дистанционного зондирования Земли. Они охватили территорию свыше 1,98 млн кв. км.
Также спутники зафиксировали наводнение в Амурской области и Хабаровском крае. По запросу МЧС в дальневосточном федеральном округе начала работу Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам.
Ранее сообщалось, что для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется вызывать искусственные осадки. При этом в РАН не уверены, что тушение пожаров таким образом будет результативным.
Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.