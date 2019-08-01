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Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Сибири.
Госкорпорация следит за чрезвычайными ситуациями при помощи российской орбитальной группировки. Снимки со спутника опубликованы на сайте Роскосмоса.
Научный центр следит за ситуацией в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.
Специалисты передали в МЧС данные дистанционного зондирования Земли. Они охватили территорию свыше 1,98 млн кв. км.
Также спутники зафиксировали наводнение в Амурской области и Хабаровском крае. По запросу МЧС в дальневосточном федеральном округе начала работу Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам.
Ранее сообщалось, что для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется вызывать искусственные осадки. При этом в РАН не уверены, что тушение пожаров таким образом будет результативным.
Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.
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Комментарии
Происшествия , Наука и техника , Пожары , Владимир Путин , Министерство обороны , Роскосмос , МЧС , РАН
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