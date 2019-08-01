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«Четыре высших, а теперь сижу здесь»: убийца блогерши раскаялся в суде 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: аккаунт Максима Гареева в Twitter
Максим Гареев, признавшийся в убийстве инстаграм-модели Екатерины Караглановой, раскаялся на заседании суда и попросил прощения у родителей девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По данным канала, в суде Гареев заявил, что у Караглановой было «больше тысячи» мужчин. Сам он, по его словам, виделся с ней всего пару раз. После таких заявлений Гареев сказал, что ему очень стыдно перед родителями девушки.
«Если б я мог отдать свою жизнь за нее, я б это сделал», — заявил он.
Комментируя свои мотивы, Гареев сказал, что не может объяснить случившееся. Также он ответил на вопрос журналистов о своем самочувствии.
«А вы как думаете, если у меня четыре высших образования, в Лондоне учился, зарплата была 500 тысяч, а после этого я сижу здесь», — заявил Гареев.
Тело 24-летней Караглановой с колото-резаными ранами ранее нашли в чемодане в квартире, которую она снимала. Девушка училась в медицинском вузе, вела блог, на который подписались более 88 тысяч аккаунтов, и принимала участие в конкурсах красоты.
По данным Life Shot, на допросе Гареев заявил, что Карагланова его неоднократно оскорбляла, «унижала его сексуальное достоинство» и «принижала финансовые возможности».
Комментарии1
Происшествия , Криминал
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