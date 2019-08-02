Суд приостановил работу Healthy Food после отравлений в офисах Москвы

Суд после массового отравления приостановил работу компании Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах Москвы . Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

"1 августа судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО "Хэлфи Фуд Продакшн" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности предприятия по адресу: Москва, ул. Красноказарменная, д. 15, на срок 80 суток", — говорится в сообщении.

16 июля стало известно о массовом отравлении сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. Были госпитализированы 37 человек, всего пострадали более 90. Основным диагнозом стал сальмонеллез. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т сырья и готовой продукции.