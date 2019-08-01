Healthy food заявила, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в продукции

Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.

По данным Роспотребнадзора, с середины июля за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах обратилось порядка 95 человек, 60 из них поставлен диагноз сальмонеллез. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.