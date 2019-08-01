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Healthy food заявила, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в продукции 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
По данным Роспотребнадзора, с середины июля за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах обратилось порядка 95 человек, 60 из них поставлен диагноз сальмонеллез. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.
"По результатам встречи в управлении Роспотребнадзора Москвы понимаю, что расследование ведомства продолжается, знаю, что ведется проверка поставщиков яйца и курицы. Выводы делать пока рано, процедура займет еще какое-то время (одну-две недели). По результатам нашей проверки сырья и продукта сальмонелла не обнаружена (данные независимых лабораторий). Несмотря на то, что происхождение отравления в настоящий момент не известно, мы продолжаем работать с нашими гостями", — написал Пронин.
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Происшествия , Дмитрий Пронин , Роспотребнадзор
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