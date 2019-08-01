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Азиатских леопардовых кошек изъяли во Внуково 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ФТС РФ
Отмечается, что стоимость животных составляет более одного миллиона рублей.
Шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью более одного миллиона рублей изъяли таможенники в аэропорту Внуково у пассажира, прилетевшего из Узбекистана.
В ходе обыска квартиры нарушителя сотрудники таможни обнаружили также двух орангутанов, которых ранее мужчина незаконно ввез в ЕАЭС.
«Животные перевозились гражданином России в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовый пакет», — пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорт Внуково (пассажирский) Внуковской таможни Виталий Маслов.
Отмечается, что разрешительных документов на содержание и перевозку животных, предусмотренных Конвенцией СИТЕС, у задержанного не было. Все животные были изъяты. Котят на данный момент передали в Благотворительный фонд защиты животных «Бим», а орангутанов — в Московский зоопарк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и боеприпасов, а также стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). В настоящее время проводится проверка, в частности, выясняется, откуда у мужчины оказались животные.
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Происшествия , Виталий Маслов , Международный аэропорт Внуково , ЕАЭС , Узбекистан
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