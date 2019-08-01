СК направил в пожароопасные регионы РФ сотрудников главка

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в пожароопасные регионы России сотрудников центрального аппарата ведомства для установления причин возникновения и столь масштабного распространения огня в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщает официальный представитель СК России . Пожары не только уничтожают ресурсы страны, но и угрожают здоровью местных жителей.

В состав группы СК вошли следователи, криминалисты и эксперты ведомства.

Председатель СК России также поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС, принять все необходимые меры по оперативному установлению причин распространения огня в лесных массивах.

Глава ведомства потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов происшествия и отработки всех возможных версий произошедшего. Он также дал поручение установить причастных лиц, чьи действия могли повлечь за собой возникновение лесных пожаров.