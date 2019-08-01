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Пенсионерка в Астрахани забрала из детсада чужого ребёнка 

News.ru + ещё 8 7 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Проверку начали правоохранительные органы в Асрахани после того, как 80-летняя пенсионерка забрала из детсада чужого ребёнка, представившись его прабабушкой. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Доследственная проверка начата на предмет установления признаков преступления, предусмотренного статьёй УК «Похищение человека», говорится на сайте ведомства.
По данным СК, вечером 31 июля 2019 молодая мама пришла забирать двухлетнего сына из частного детского садика в Кировском районе Астрахани, но работники учреждения сообщили ей, что за несколько часов до этого малыша забрала прабабушка.
Поскольку в данный момент прабабушка малыша однозначно не находилась в Астрахани и не могла забрать ребёнка, мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы, — говорится в пресс-релизе.
Ребенок и его 80-летняя «похитительница» были обнаружены по камерам видеонаблюдения. Мальчик передан родителям. По словам пенсионерки, она думала, что забрала из садика правнука, а её родственники пояснили, что в связи с возрастными изменениями психики женщина состоит на учете у врача.
Как писал News.ru, ранее жительница города Южноуральска Челябинской области рассказала, что сотрудница детского сада «Рыбка» схватила её пятилетнего сына за руку и отшвырнула к стене. Теперь женщина требует, чтобы грубого воспитателя уволили.
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Происшествия , МВД , Астрахань
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