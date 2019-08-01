Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.
"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов", — сказал он.
По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен "Антистихией" весной 2019 года.
"Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях", — сказал Абанин.
ТАСС: последние новости
Следователи в Приморье начали проверку после гибели ребенка в машине скорой помощи Пожар начался в жилом доме в центре Москвы На Урале перевернулась моторная лодка с пятью людьми, ведутся поиски
Происшествия , Пожары , Рослесхоз , МЧС , Росгидромет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп позвонил Путину171
Медведев заподозрил умышленный поджог леса в Сибири18
Кислотный маньяк: кто изуродовал школьниц в Буденновске7
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского26
Малайзия высказалась по делу MH1770
Видео
01:36
Трамп позвонил Путину
В мире Политика
01:14
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского
Общество
11:11
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Наука и техника
03:47
Малайзия высказалась по делу MH17
В мире Катастрофы
02:32
Кислотный маньяк: кто изуродовал школьниц в Буденновске
Криминал Происшествия
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
03:26
Порошенко попросил у США помощи
В мире
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение