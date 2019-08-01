МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.

"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов", — сказал он.

По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен "Антистихией" весной 2019 года.