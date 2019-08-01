В Свердловской области найдены тела трех человек из перевернувшейся лодки

Тела трех человек из перевернувшейся лодки найдены в реке Лозьве неподалеку от города Ивдель Свердловской области . Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что моторная лодка с пятью пассажирами перевернулась на Лозьве. В лодке находились женщина с тремя детьми, в том числе младенцем, управлял моторкой мужчина.

"В 1,5 км от места обнаружения лодки одна из поисковых групп обнаружила тела трех человек: женщины и двоих ее детей 2006 и 2009 годов рождения. На данный момент продолжаются поиски младенца и мужчины, управлявшего лодкой", — сказал Горелых.

Следственный отдел по городу Ивдель СУ СК РФ по области возбудил уголовное дело по сообщению о безвестном исчезновении пяти человек по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Свердловской области на 1-2 августа было объявлено штормовое предупреждение.