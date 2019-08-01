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В Свердловской области найдены тела трех человек из перевернувшейся лодки 

ТАСС + ещё 6 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Тела трех человек из перевернувшейся лодки найдены в реке Лозьве неподалеку от города Ивдель Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что моторная лодка с пятью пассажирами перевернулась на Лозьве. В лодке находились женщина с тремя детьми, в том числе младенцем, управлял моторкой мужчина.
"В 1,5 км от места обнаружения лодки одна из поисковых групп обнаружила тела трех человек: женщины и двоих ее детей 2006 и 2009 годов рождения. На данный момент продолжаются поиски младенца и мужчины, управлявшего лодкой", — сказал Горелых.
Следственный отдел по городу Ивдель СУ СК РФ по области возбудил уголовное дело по сообщению о безвестном исчезновении пяти человек по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В Свердловской области на 1-2 августа было объявлено штормовое предупреждение.
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Происшествия , СКР , Свердловская Область
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