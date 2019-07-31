Столб огня угрожает городу в Техасе. В пожаре на ExxonMobile ранены 37 человек

ЧП произошло в городе Бэйтаун. Руководство Exxon Mobil предложило живущим в непосредственной близости от завода гражданам, на время покинуть свои дома и переместиться в убежище, сообщили городские власти.

На месте происшествия уже работают пожарные и медики. Возгорание удалось снять с воздуха. На кадрах видно, что столб огня и дыма поднимается на несколько десятков метров. Причины пока неизвестны.

Рабочий на заводе в Бэйтауне рассказал, что услышал гул до того, как в воздух поднялось пламя.