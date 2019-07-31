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Столб огня угрожает городу в Техасе. В пожаре на ExxonMobile ранены 37 человек 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
37 человек получили ожоги и травмы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в 40 километрах от города Хьюстон (штат Техас, США), сообщило информагентство Associated Press.
ЧП произошло в городе Бэйтаун. Руководство Exxon Mobil предложило живущим в непосредственной близости от завода гражданам, на время покинуть свои дома и переместиться в убежище, сообщили городские власти.
На месте происшествия уже работают пожарные и медики. Возгорание удалось снять с воздуха. На кадрах видно, что столб огня и дыма поднимается на несколько десятков метров. Причины пока неизвестны.
Рабочий на заводе в Бэйтауне рассказал, что услышал гул до того, как в воздух поднялось пламя.
«Я услышал сильный гул. Кран поднялся, и ребята сказали, что он взорвался. Мы все развернулись и увидели пожар», — рассказал он.
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Происшествия , Пожары , Exxon Mobil , Associated Press , США
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