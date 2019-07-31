В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

Отмечается, что в настоящее время судьба пилота неизвестна.

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