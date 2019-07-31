Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти

Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.

«Примерно в 10:00 утра по местному времени (21.00 мск) F/A-18E потерпел крушение вблизи военно-морской авиабазы China Lake. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщается в твиттере авиации.

Ранее о крушении истребителя F/A-18E сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника. Он также рассказал, что на место крушения отправлен спасательный самолет. Судьба пилота неизвестна.

Авиабаза China Lake находится неподалеку от знаменитой калифорнийской Долины Смерти, считающейся самым жарким местом на планете.