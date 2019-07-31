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СК возбудил дело после ЧП на пороховом заводе в Перми 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
СК возбудил уголовное дело из-за травмирования работников порохового завода в Перми в момент детонации изделия, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
В среду на площадке ФКП "Пермский пороховой завод" во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пятеро работников получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. По данным краевого министерства территориальной безопасности, выброса вредных веществ в атмосферу не произошло.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), — говорится в сообщении.
В СК отметили, что сейчас на предприятии работает следственно-оперативная группа, в ближайшее время проведут осмотр места ЧП при помощи криминалистической техники. "В настоящее время допрашиваются свидетели, пострадавшие, производится выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз", — уточняют следователи.
В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии, добавили в СК.
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Происшествия , СКР , Пермь
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