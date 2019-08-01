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В Дагестане град повредил 700 домов и две школы 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 700 домов, две школы и детский сад получили повреждения в результате дождя с градом в дагестанском селе в Доргели в Карабудахкентском районе республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В результате проведенного обследования было выяснено, что в селении Доргели имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, созданы комиссии по обследованию домов всех обратившихся граждан, также проводится разъяснительная работа с местным населением.
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Происшествия , МЧС , Республика Дагестан
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