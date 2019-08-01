В Дагестане град повредил 700 домов и две школы

Около 700 домов, две школы и детский сад получили повреждения в результате дождя с градом в дагестанском селе в Доргели в Карабудахкентском районе республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. "В результате проведенного обследования было выяснено, что в селении Доргели имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы", — говорится в сообщении. По данным ведомства, созданы комиссии по обследованию домов всех обратившихся граждан, также проводится разъяснительная работа с местным населением.