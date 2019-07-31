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«Дурачились»: актер «Современника» получил 8 суток 

Рамблер 6 минут назад
Актер театра «Современник» Дмитрий Смолев получил 8 суток административного ареста из-за видео, в котором он изобразил пьяного сержанта ДПС, сообщают «Вести».
В полиции сочли ролик порочащим честь мундира, суд приговорил Смолева к восьми суткам ареста за незаконное ношение формы и мелкое хулиганство.
Сам актер заявил, что ролик был шуткой и не был предназначен для демонстрации широкой публике. Видео снимали в перерыве между съемками музыкального клипа популярной группы, название которой актер не помнит.
«Когда переставляли свет — дурачились, сняли такую историю», — сказал он.
Видео, на котором у пьяного сотрудника полиции во время курения течет слюна изо рта, появилось на платформе TikTok, после чего разошлось по Telegram-каналам.
Происшествия , Видео , Дмитрий Смолев , ГИБДД
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