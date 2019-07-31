Число пострадавших при хлопке на пороховом заводе в Пермском крае выросло до пяти

Число пострадавших в результате хлопка на пороховом заводе в Перми выросло до пяти человек. Об этом в среду ТАСС рассказал генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Олег Миргородский.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, в среду на предприятии произошел производственный инцидент — хлопок без последующего горения. В результате ЧП пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует.

"Пять человек изначально было пострадавших — двое тяжело, три — легко", — сказал Миргородский.

Он добавил, что из двоих тяжелых — один пострадавший получил ожоги 35% тела, второй 60% тела, обследуются органы дыхания на предмет наличия ожогов.