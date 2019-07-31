В Иркутской области нашли живым пропавшего при паводке

Одного из жителей Иркутской области , пропавшего во время паводка, обнаружили живым, число пропавших сократилось до шести человек.

Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко

По его словам, в результате последствий паводка погибли 25 человек.

«Около полутора суток назад нашёлся ещё один человек, поэтому не известна судьба шести человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Амурской области из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя.