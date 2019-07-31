В Иркутской области нашли живым пропавшего при паводке 

Одного из жителей Иркутской области, пропавшего во время паводка, обнаружили живым, число пропавших сократилось до шести человек.
Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
По его словам, в результате последствий паводка погибли 25 человек.
«Около полутора суток назад нашёлся ещё один человек, поэтому не известна судьба шести человек», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Амурской области из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя.