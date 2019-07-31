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В Иркутской области нашли живым пропавшего при паводке 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Одного из жителей Иркутской области, пропавшего во время паводка, обнаружили живым, число пропавших сократилось до шести человек.
Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
По его словам, в результате последствий паводка погибли 25 человек.
«Около полутора суток назад нашёлся ещё один человек, поэтому не известна судьба шести человек», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Амурской области из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя.
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Происшествия , Сергей Левченко , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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