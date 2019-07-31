В Москве число арестантов в СИЗО превысило установленный лимит почти на 13%

Количество арестантов в СИЗО Москвы превышает установленный лимит почти на 13%, но при этом наблюдается тенденция к снижению, сообщили в среду в пресс-службе УФСИН по столице.

"Фактическая численность спецконтингента, содержащегося в учреждениях УФСИН, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 1,89% (с 9 911 до 9 749 человек). Фактическая численность лиц, заключенных под стражу в СИЗО, с апреля 2012 года превышает установленный лимит численности, однако имеет неуклонную тенденцию к снижению. По состоянию на 1 июля 2019 величина перелимита составила 12,6% (по состоянию на 1 июля 2018 года — 14,5%)", — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что в первом полугодии 2019 года групповых преступных проявлений и побегов среди спецконтингента не допущено.

"Изъято 15 173 рубля, 257 сотовых телефонов, 8,6 литра спиртных напитков промышленного изготовления, 37,03 грамма наркотических веществ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что количество лиц, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уменьшилось на 8,26% за счет применения новой меры пресечения "Запрет определенных действий".