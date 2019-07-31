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Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать. Об этом The Bell сообщил бывший сослуживец силовиков, имя которого не называется.
По словам собеседника издания, кто-то внутри ФСБ знал, что готовится такой транш.
«Это и определило время обыска. Долго хранить такие деньги бессмысленно», — подчеркнул он.
Ранее 31 июля стало известно, что перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины якобы сдавали на техобслуживание. В процесс были вовлечены и сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, которые не могли не замечать, каким бизнесом занимаются коллеги, утверждается в материале The Bell.
Также издание рассказало о схеме, по которой полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами. Так, финансовой группе «Лайф» было предложено взять на должность вице-президента отставного офицера ведомства и назначить ему оклад 120 тысяч долларов в год, выделить отдельный кабинет, машину, личного водителя и ассистента.
За крышевание фирм управление «К», в котором служил Черкалин, получало от них 0,1-0,2 процента выведенных средств либо брало фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, утверждается в материале. Банки, занимавшиеся обналом, платили ФСБ «абонентскую плату».
Кирилл Черкалин был задержан и арестован в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.
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Комментарии2
Происшествия , Криминал , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , ФСБ
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