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Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике. Об этом сообщает CBS News.
По словам представителей Всемирной метеорологической организации, сажа и пепел, оседая на лед, затемняет его и уменьшает альбедо — способность отражать солнечные лучи. В результате на поверности задерживается больше тепла, что ускоряет таяние арктических ледников и вечной мерзлоты. При этом выделяются дополнительные объемы парниковых газов, что усугубляют ситуацию с изменение климата и способствуют еще более сильным пожарам в долгосрочной перспективе.
Выбросы углекислого газа из-за сгорания крупных площадей лесов сопоставимы с выбросами крупных городов. По данным экологических организаций, в 2019 году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам парниковых газов и снижению объемов улавливаемого деревьями атмосферного углерода.
С начала июня в Северном полярном круге ученые зафиксировали более ста лесных пожаров. В России были охвачены пламенем как минимум 11 регионов. Хотя это стихийное бедствие не является необычным, в последние годы оно значительно усилилось, что специалисты связывают с глобальным потеплением.
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Происшествия , Пожары , Экология , CBS
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