Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири

Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике. Об этом сообщает CBS News.

По словам представителей Всемирной метеорологической организации, сажа и пепел, оседая на лед, затемняет его и уменьшает альбедо — способность отражать солнечные лучи. В результате на поверности задерживается больше тепла, что ускоряет таяние арктических ледников и вечной мерзлоты. При этом выделяются дополнительные объемы парниковых газов, что усугубляют ситуацию с изменение климата и способствуют еще более сильным пожарам в долгосрочной перспективе.

Выбросы углекислого газа из-за сгорания крупных площадей лесов сопоставимы с выбросами крупных городов. По данным экологических организаций, в 2019 году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам парниковых газов и снижению объемов улавливаемого деревьями атмосферного углерода.

С начала июня в Северном полярном круге ученые зафиксировали более ста лесных пожаров. В России были охвачены пламенем как минимум 11 регионов. Хотя это стихийное бедствие не является необычным, в последние годы оно значительно усилилось, что специалисты связывают с глобальным потеплением.