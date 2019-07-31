Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири

Глобальное потепление: катастрофические последствия пожаров в Сибири

Экологи уверены, что пожары в Сибири могут привести к усиленному таянию ледников в Арктике и способствовать ускорению глобального потепления. Об этом пишет CBS News.

По данным издания, лесные пожары и раньше бушевали в Сибири, но в этом году их масштабы достигли исключительного размаха, и могут оказать долгосрочное воздействие на окружающую среду.

"Сажа, падающая на лед или снег, затемняет его, тем самым уменьшая отражательную способность поверхности, на ней задерживается больше тепла", — приводится в статье заявление Всемирной метеорологической организации.

Издание отмечает, что ученые опубликовали спутниковые снимки из НАСА , показывающие облака дыма от пожаров в Сибири, достигающие арктических районов, что может привести к усилению таяния ледников.

По мнению российских экологов, которое приводит издание, выбросы углекислого газа из-за пожаров сопоставимы с выбросами крупных городов. В 2019 году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса, что привело к большим выбросам парниковых газов.

По информации ТАСС, из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания в регионе составляет 1 млн 603 тыс. га. В зоне задымления оказалось порядка 500 населенных пунктов более чем в 20 регионах России. Дымка сохраняется в Иркутской области, Алтайском крае и Бурятии.