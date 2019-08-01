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СК планирует ряд задержаний по делу о беспорядках в Москве 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ планирует ряд задержаний в рамках дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга", — сказала Петренко.
По ее словам, следователи продолжают планомерную работу по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, нарушивших закон.
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Происшествия , Светлана Петренко , Росгвардия , СКР , Правительство Москвы , МВД , Москва
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