Задержание сторонников ИГ в Татарстане сняли на видео

Опубликовано видео задержания сторонников ИГИЛ* в Татарстане

На кадрах видна слаженная работа правоохранителей. Оглушив пособников террористов, сотрудники ФСБ повалили их на землю и сразу же заковали в наручники. Двое задержанных мужчин подозреваются в пропаганде терроризма и попытке вербовки новых пособников.

В ходе обыска у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельных бомб. Обстоятельства задержания и личные данные задержанных пособников террористов не разглашаются в интересах следствия.