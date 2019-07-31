Задержание сторонников ИГ в Татарстане сняли на видео

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Опубликовано видео задержания сторонников ИГИЛ* в Татарстане 

ТК «Звезда» + ещё 2 54 минуты назад
ФСБ РФ опубликовано видео задержания сторонников ИГИЛ*, планировавших теракт в Татарстане.
На кадрах видна слаженная работа правоохранителей. Оглушив пособников террористов, сотрудники ФСБ повалили их на землю и сразу же заковали в наручники. Двое задержанных мужчин подозреваются в пропаганде терроризма и попытке вербовки новых пособников.
В ходе обыска у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельных бомб. Обстоятельства задержания и личные данные задержанных пособников террористов не разглашаются в интересах следствия.
* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в РФ
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Происшествия , Видео , ФСБ , Исламское государство , Республика Татарстан
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